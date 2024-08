Bakıda konsert verməyə hazırlaşan dünyaca məşhur müğənni Riki Martin Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial media hesablarında təyyarədən qızı ilə fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb:

“Hər şey üçün təşəkkürlər, Türkiyə. Növbəti dayanacaq Azərbaycan”.

Qeyd edək ki, dünya ulduzu sabah “Sea Breeze”də konsert verəcək.

