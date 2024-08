Bu qidalar xərçəngən qoruyur - SİYAHI

Paxlalı bitkilər, yaşıl çay və sarıkök xərçəngdən qoruyur. Bu məhsulların antikanserogen xüsusiyyətlərə malik olduğu sübuta yetirilib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Patanjali Universitetinin (Hindistan) alimləri müəyyən ediblər.

Onlar yağlı balıqların, sarıkökün, paxlalıların, turpların, tam taxılların, bəzi meyvə- tərəvəzlərin və yaşıl çayın antikanserogen xüsusiyyətlərə malik olan faydalı maddələrlə zəngin olduğunu bildiriblər.

Tədqiqatın nəticələri “Cancer Screening and Prevention” jurnalında dərc edilib.

Alimlərin tədqiqatı xərçəngin qarşısının alınması və müalicə strategiyalarının bir hissəsi kimi düzgün qidalanmanın faydalarına dair əvvəlki tədqiqatların nəticələrinə əsaslanır.

Tədqiqatın nəticələri göstərib ki, bir neçə məhsul qrupu antikanserogen xüsusiyyətlərə malikdir.

Lobya, mərcimək və yaşıl çayın tərkibində çoxlu vitamin və minerallar, həmçinin antioksidantlar - orqanizmin hüceyrələrini zədələnmədən qoruyan bitki birləşmələri var.

Tam taxıllar (qəhvəyi düyü, yulaf, tam taxıl çörəyi) liflə zəngindir, bu da kanserogenləri bədəndən çıxarmağa və qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləməyə kömək edir.

Sağlamlıq üçün əhəmiyyət kəsb edən digər bir qida qrupu yağlı balıqlardır (somon, skumbriya, sardina). Onların tərkibində çoxlu Omeqa-3 yağ turşuları var. Balıqlar iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir və şişlərin böyüməsinin qarşısını alır.

Brokoli, gül kələmi və Brüssel kələmi xərçəng hüceyrələrini də məhv edə bilən “sulforafan” ehtiva edir.

Sarıkök kimi bəzi ədviyyatlar iltihab əleyhinə və antibakterial xüsusiyyətlərinə görə xərçəngin qarşısını ala bilər.

Tədqiqatçılar əlavə edib ki, xərçəngə səbəb olduğu bilinən qida kateqoriyaları da var. Bunlara qırmızı və işlənmiş ətlər, alkoqollu içkilər, ultra işlənmiş qidalar, trans yağlar və əlavə şəkərlə zəngin qidalar daxildir.

