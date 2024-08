Türkiyəli aktrisa Səma Çeyrekbaşı 73 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa bir müddət əvvəl beynindəki qan laxtalanması səbəbindən reanimasiyaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, aktrisa "Kaybolan yıllar", "Sis ve gece", "Makber", "Çemberin dışında" kimi bir çox ekran işində rol alıb.

