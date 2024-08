Arıqlamağa mane olan üç meyvə

Arıqlamağa çalışanlar bəzi meyvələrdən uzaq durmalıdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə dietoloq Cenni Bovrinq danışıb. O, arıqlamağa çalışanlara aşağıdakı meyvələri tövsiyə etmir:

Banan - Şəkərlə zəngindir və buna görə də arıqlamaq istəyənlər üçün zərərlidir. Bir bananda 15 qramdan çox şəkər var.



Albalı - bu meyvənin 1 stəkanında 19 qram şəkər var, ona görə də, arıqlamağa çalışanlar bu meyvədən uzaq durmalıdır.

Üzüm - üzümün 1 stəkanında 15 qram şəkər olur, bu, çəki atmağa çalışarlar üçün zərərlidir.

