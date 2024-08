Xalq artisti Rasim Balayevin 76 yaşı tamam olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə Rasim Balayevin doğum günündən görüntülər yayılıb.

Xalq artisti özəl günündə "Nəsimi" filmindəki "Qafil, oyan!" qəzəlindən misraları səsləndirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

