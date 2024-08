Tut immunitet sistemini gücləndirən, bir sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan meyvədir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən tutun faydalarını təqdim edir:

- Qan şəkərini idarə edərək xolesterin səviyyəsini azaldır

- Həzm sisteminiz güclənir

- Tut antioksidant mənbəyidir



- Ağrı kəsici xüsusiyyətlərə malikdir

- Yaşlanmanın qarşısını alır

- Tərkibində bol miqdarda C vitamini var

- İmmunitet sisteminizi gücləndirir və xəstəliklərə tutulmağınızın qarşısını alır

- Ödəmi aradan qaldırır.

