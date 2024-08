Azərbaycan güləşçisi 7-ci medalımızı qazandı

"Paris-2024" Yay Olimpiya Oyunlarının sonuncu günündə Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Maqomedxan Maqomedov bürünc medal görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 97 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Ukrayna təmsilçisi Murazi Mçelidze ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibini məğlub edən güləşçimiz fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

Bununla da Azərbaycan Paris olimpiadasını 7 medalla başa vurub. Daha əvvəl cüdoçular Hidayət Heydərov (73 kiloqram) və Zelim Kotsoyev (100 kiloqram) Olimpiya çempionu olublar, taekvondoçu Qaşım Maqomedov (58 kiloqram) və boksçu Alfonso Dominqes (92 kiloqram) gümüş, yunan-Rom

