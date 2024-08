"Qarabağ" çətin səfər matçında - ÇL

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinin cavab görüşlərinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, doğma meydanda 1:2 hesabı ilə məğlub olan təmsilçimiz, səfərdə qələbə qazanaraq pley-off mərhələsinə adlamağa çalışacaq.

Görüşü Simone Sozzanın başcılıq etdiyi italiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.

13 avqust

UEFA Çempionlar Liqası, III təsnifat mərhələsi

"Ludoqorets" - "Qarabağ"

Saat 22:00, "Huvepharma Arena"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.