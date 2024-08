Superkubok matçında "Real Madrid" - "Atalanta"nın qapısından ikinci qolu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci qolun müəllifi Kilian Mbappe olub. Beləliklə, Mbappe “Real”dakı ilk rəsmi matçında qol hesabını açıb. Qeyd edək ki, ilk qolu Valverde “Atalanta”nın qapısından keçirib.

