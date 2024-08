“Fənərbaxça”nın futbolçusu Joao Pedro itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türk mediası yazıb. Məlumata görə, futbolçudan xəbər yoxdur, o ən son dağ evində olub. Daha sonra ondan xəbər almaq mümkün olmayıb.

Hazırda klub rəhbərliyi futbolçunu axtarır.

