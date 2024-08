Məşhur türkiyəli aktyor Aydəmir Akbaş vəfat edib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun meneceri Özgür Aksoy məlumat verib.

Bildirilib ki, sənətçi uzun sürən ağciyər xərçəngindən dünyasını dəyişib.

