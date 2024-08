Qocalmanı gecikdirən dərman sınaqdan keçirildi

ABŞ-da qocalmanı ləngidən dərman uğurla sınaqdan keçirilib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumata görə, itlər üzərində aparılan təcrübə heyrətamiz nəticələr göstərib. Əvvəllər ölümcül xərçəng diaqnozu qoyulmuş 12 yaşlı alman ovçarkası “Zevs”in əməliyyatdan və dərmanlardan sonra vəziyyəti yaxşılaşıb. Xərçəng tamamilə yox olub. Preparatlar itin artritin də kömək edib.

Bildirilib ki, bu dərmanlar telomerlərə - hüceyrələri yaşlanmadan qoruyan DNT-nin uclarına təsir göstərir. Preklinik tədqiqatlar dərmanın telomerləri 200% uzada biləcəyini göstərib. Preparatların insanlar üzərində sınaqları 2025-ci ilə planlaşdırılır.

