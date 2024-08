Ürəyi xəstə olanların nəzərinə - Bu ətdən uzaq durun

Bəzi qidalar ürək-damar sağlamlığını artırır, digərləri isə ürək xəstəliyi riskinizi əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Ən zərərlilərdən bəziləri isə ət məhsullarıdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bu ət məhsulları ürək-damar sistemi üçün təhlükəlidir:

Donuz əti

Donuz əti nə qədər dadlı olsa da, kardioloqlar onu ürək sağlamlığı üçün ən pis ətlərdən biri adlandırır. Donuz ətində doymuş yağ və natrium da yüksək miqdardadır. Bir çox mütəxəssislər ürək xəstəliyi riskinizi azaltmaq istəyirsinizsə, bu cür ətlərdən çəkinməyiniz lazım olduğu fikrini dəstəkləyirlər.

Son araşdırmalar göstərir ki, ət bağırsaqlarda bakteriyalar tərəfindən parçalandıqda, istehsal olunan metabolitlərdən biri ürək-damar və böyrək xəstəliklərinin, diabetin inkişaf riskini artıra bilər.

Kolbasa məhsulları

Bu, ətlərin ən zərərli növlərindən biridir və ümumi sağlamlığınıza, xüsusən də ürəyinizə zərər verə biləcək çoxlu əlavələr ehtiva edir. Bu məhsullar infarkt və insult da daxil olmaqla, ürək-damar xəstəlikləri riskini artıra bilən qidalar siyahısında birinci yerdədir. Hind quşu və toyuq kimi yağsız ətlər əla alternativdir.

Hot-doq

Hot-doqlar çox dadlı və məşhur yeməkdir, lakin acı həqiqət ondan ibarətdir ki, onlar ürək üçün zərərlidir və onların həddindən artıq istehlakı ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini artıra bilər. Bu qidaların tərkibində də ürək xəstəliklərinə səbəb ola biləcək doymuş yağ və natrium bol miqdardadır.

Doymuş yağ damarları daraldaraq və qan axınını məhdudlaşdıraraq, damarlarda lövhə əmələ gəlməsi riskini artırır. Natrium bədəndə mayenin tutulmasına səbəb olur ki, bu da ürəyi yormağa və qan təzyiqini artıraraq, ürək-damar ağırlaşmalarının riskini daha da artırır.



