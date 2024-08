Kenan Yıldız asist etdi, "Yuventus" qalib gəldi

İtaliya A Seriyasının ilk tur matçında "Yuventus" və liqanın yeni komandası "Komo" qarşı-qarşıya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Yuventus” 23-cü dəqiqədə Mbanqula ilə hesabda önə keçib. İlk hissəyə əlavə edilmiş 1-ci dəqiqədə Kənan Yıldızın yerdən çevirdiyi topu Weah tamamlayaraq qola çevirib. Matçda son sözü isə Kambiaso 90-cı dəqiqədə deyib - 3:0.

47-ci dəqiqədə Duşan Vlahoviç qapını açsa da, VAR qərarı ilə oyundankənar vəziyyət səbəbindən qol ləğv edilib. Bu nəticə ilə "Yuventus" mövsümə 3 xalla başlayıb. Turin təmsilçisi liqanın ikinci həftəsində səfərdə “Verona” ilə qarşılaşacaq.

Türk futbolçu Kənan Yıldız 90 dəqiqə meydanda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.