Arıqlamağa mane olan beş səhv

Dietoloqlar hər şeyə baxmayaraq arıqlamağı bacarmayan insanların nələri səhv etdiyini açıqlayıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən arıqlamağa mane olan 5 səbəbi təqdim edir:

Uzun müddət ac qalmaq - bir çoxları arıqlamaq üçün uzun müddət ac qalır. Lakin çox uzun müddət yeməmək çox vaxt həddindən artıq aclığa gətirib çıxarır ki, bu da həddindən artıq yeməyə səbəb ola bilər.

Daim pəhrizdə olmaq - Bu həyat tərzi maddələr mübadiləsini yavaşlada bilər, bu da arıqlamağınızı çətinləşdirir. Bir müddət pəhriz saxlayırsınızsa və arıqlamırsınızsa, vücudunuzun kalori çatışmazlığını bərpa etmək üçün çox güman ki, fasilə və vaxta ehtiyacı var.

Çox az karbohidrat qəbulu - Dietoloqlar karbohidratların enerji və beyin funksiyası üçün vacib olduğunu deyirlər, buna görə də aşağı karbohidratlı pəhrizlər yorğunluğa, konsentrasiyanın pisləşməsinə və qida çatışmazlığına səbəb ola bilər.



Az yatmaq - Mütəxəssislər deyirlər ki, az yuxu maddələr mübadiləsini poza bilər və gün ərzində daha çox kalori qəbulu ilə əlaqədardır ki, bu da arıqlamağı çətinləşdirir.

Hər gün kilo ölçmək - Tədqiqatlar göstərir ki, hər gün tərəziyə çıxmaq depressiya və narahatlığa səbəb olur.

