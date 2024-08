Rusiya sərhəddə yaşayan şəxslərə xəbərdarlıq etdi

Rusiya sərhəd bölgəsində yaşayan vətəndaşlarına şəxsi məlumatlarının oğurlanmasının qarşısını almaq üçün tanışlıq proqramlarından istifadə etməmələri barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik Bryansk, Kursk və Belqorod vilayətlərinin sakinlərinə etibarsız kameralardan və tanışlıq proqramlarından istifadə etməməyi tövsiyə edib.

Qeyd edilir ki, söhbət qruplarından gələn bağlantılara diqqətlə yanaşılmalı və bununla “düşmənlərin kəşfiyyat məlumatlarını toplamasının qarşısının alınması”nın hədəfləndiyi vurğulanıb.

Məlumatda bildirilir ki, bu bölgələrdə yaşayan hərbçilər və polislər onlayn tanışlıq xidmətlərindən istifadə etməməli, təhlükəli mənbələrdə videolara baxmamalıdırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.