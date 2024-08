“Telegram”ın həmtəsisçisi Pavel Durov Bakıda məşhur bloger Hüseyn Həsənov (Gusein Gasanov) ilə görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Shot” teleqram kanalı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Pavel Durov avqustun 24-də Paris hava limanında saxlanılıb.

