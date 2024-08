Sabah saat 11:00-da ali təhsil müəssisələrinə bakalavriat səviyyəsi üzrə qəbul olunanlar üçün portal.edu.az üzərindən qeydiyyat prosesinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə-Azərbaycan Universitetindən bildirilib ki, elektron sistem üzrə qeydiyyat 6 sentyabr saat 18:00-da başa çatacaq.

Sənəd qəbulu ilə əlaqədar hər hansı sualı olanlar AzTU-nun sənəd qəbulu komissiyasına müraciət edə bilər.

