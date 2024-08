Ətin bilmədiyimiz faydaları

Ətin faydaları toyuq, hinduşka və qırmızı ət qruplarına görə dəyişir. İnsan orqanizmi üçün zəruri olan ət zülal, vitamin və minerallar kimi bir çox qida komponentlərini ehtiva edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən ətin faydalarını təqdim edir:

- Bədənin dəmiri mənimsəməsinə kömək edir və müntəzəm istehlak edildikdə anemiyanın qarşısını alır

- Uşaqların böyümə və inkişaf prosesinə kömək edir

- Saçların tökülməsinin və zədələnməsinin qarşısını alır

- Əzələlərin və sümükləri gücləndirir

- Tərkibindəki B vitaminləri və glutatyon antioksidanı ilə immunitet sistemini gücləndirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.