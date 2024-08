Üç bürcü yaxın günlərdə çətin sınaq gözləyir

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürcləri yaxın zamanda çətin günlər gözləyir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Dolça bürcləri yeni qərarlar qəbul etməkdə çətinlik çəkəcəklər. Maliyyə çətinlikləri ilə üzləşə bilərlər. İş həyatında da müəyyən uğursuzluqlar gözlənilir.

Oxatanlar şəxsi həyatlarında müəyyən problemlərlə qarşılacaq. Onlar işgüzar səfərlərini təxirə sala bilərlər. Sağlamlıqlarına xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Buğa bürclərinin həyatında da bir sıra problemlər ortaya çıxacaq. Maliyyə problemləri yaşayacaqlar. Sevgi münasibətlərində problemlər yarana bilər.

