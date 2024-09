Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi sentyabrın 1-də Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı keçirdiyi ekzit-pollun nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzin direktoru Natalya İsayeva bildirib ki, sorğular 75 dairədə, 150 məntəqədə keçirilib.

O bildirib ki, 146 min 520 nəfər seçici ekzit-polla cəlb edilib:

"Nəticələr göstərir ki, YAP qələbə qazanıb".

