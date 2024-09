“Qarabağ” onu transfer etdi - FOTO

“Qarabağ” yay transfer dövründə heyətinə daha bir oyunçu cəlb edib.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi ukraynalı Aleksey Kaşuku heyətinə cəlb edib.

24 yaşlı yarımmüdafiəçi Ağdam klubuna azad agent kimi keçib. Transferin tezliklə rəsmən elan olunacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, “Şaxtyor”un (Donetsk, Ukrayna) yetirməsi olan Kaşuk 2022/23 mövsümündə “Sabah”da çıxış edib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" bu yay Fabian Buntiç, Musa Qurbanlı, Şahruddin Məhəmmədəliyev, Mateuş Koxalski və Emmanuel Addaini də heyətinə qatıb.

