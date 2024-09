İran Rusiyaya ballistik raketlər verəcək - KİV

Avropa rəsmiləri İranın tezliklə Rusiyaya ballistik raketlər verəcəyini düşünürlər. gözləyirlər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Bloomberg"ə adının açıqlanmasını istəməyən şəxslər məlumat verib. Anonimlik şərti ilə danışan şəxsin fikrincə, İran Ukraynaya genişmiqyaslı işğalı zamanı Rusiyaya yüzlərlə pilotsuz uçan aparatı təhvil verib, lakin ballistik raketlər Ukrayna üçün daha narahat edicidir.

Məlumata görə, raketlərin nə vaxt göndəriləcəyi və həcmi bilinmir. Ballistik raketlərin Rusiyaya təhvil verilməsi çox güman ki, İrana qarşı əlavə sanksiyalarla qarşılanacaq.

