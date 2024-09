Qazax Dövlət Dram Teatrının aktyoru qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teatrşünas Anar Bürcəliyev sosial media hesabında paylaşım edib.

Məlumata görə, aktyor Aydın Orucov 61 yaşında qəflətən dünyasını dəyişib.

