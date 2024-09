Tramp seçilsə, Maska bu vəzifəni verəcək

Tramp seçilərsə, İlon Maskı hökumət postuna təyin edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp 2024-cü il seçkilərində yenidən seçiləcəyi təqdirdə İlon Maskı hökumətin maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edən şəxs təyin edəcək.

Tramp Maskın təklif etdiyi planla hökumətin “trilyonlarla” dollar israfını aradan qaldırmağı hədəfləyir.

O, həmçinin ABŞ-ni kriptovalyuta mərkəzinə çevirməyi, idxal olunan məhsullara vergiləri artırmağı və Bayden administrasiyasının İqlim və İnflyasiya Qanununu ləğv etməyi vəd edib.

