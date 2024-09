Ronaldo üsyan etdi - "İlk gedən mən olacam"

Kriştiano Ronaldo karyerası ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo milli komandada oynamaq və Millətlər Liqasını qazanmaq üçün motivasiyalı olduğunu bildirib. Ronaldo yaşının çox olmasına baxmayaraq, hələ də milli komandada oynaması ilə bağlı tənqidlərə də cavab verib. Ronaldo bildirib ki, o, milliyə töhfə verə bilməyəcəyini hiss etsə, getmkə barədə qərarı ilk özü verəcək. “Tənqid olmasa, irəliləyiş də olmaz. Həmişə belə olub” deyən futbolçu, əvvəllər Millətlər Liqasında qalib gəldiklərini xatırladaraq, eyni uğuru təkrarlamaq istədiklərini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo karyerasında 900-cü qoluna imza atıb. Ronaldo buna Xorvatiya ilə oyununda imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.