Kursk vilayətində Rusiya hərbçiləri 10-a yaxın yaşayış məntəqəsini azad edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Axmat xüsusi təyinatlılarının komandanı, general-mayor Aptı Alaudinov deyib:

“Bizim vəziyyətimiz yaxşıdır. Dünən və bu gün Kursk bölgəsində ümumilikdə 10-a yaxın yaşayış məntəqəsi azad edilib”.

Qeyd edək ki, sentyabrın 10-da Rusiya qoşunları Kursk vilayətində genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlayıb.



