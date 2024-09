Heyvanın bilmədiyimiz faydaları - 1001 dərdin dərmanıdır

Payız meyvələrindən olan heyva ləzzətli olmaqla yanaşı vitamin və minerallarla da zəngindir. İnsan sağlamlığı üçün bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən heyvanın faydalarını təqdim edir:



- Həzm problemlərini aradan qaldırır

- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Xolesterolu balanslaşdırır, ürək sağlamlığını qoruyur

- Hamiləlikdən qaynaqlanan bulantıları azaldır

- Saç follikullarının sağlamlığını artırır

- Dəri hüceyrələrinə dəyən zərərləri aradan qaldırır, dərini cavanlaşdırır

- Mədə xoralarının müalicəsində təsirlidir

- Yaraların sağalmasını dəstəkləyir

- Xərçəng riskini azaldır

- Arığlamağa kömək edir.

- Ağız qoxusunun qarşısını alır.

