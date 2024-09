Azərbaycan millisi Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında qalib gəldi

Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə start götürən 45-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına qələbə ilə başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, I turda İordaniya ilə qarşılaşan yığmamız rəqibini 3,5:0,5 hesabı ilə üstələyib.

Aydın Süleymanlı – Əl Hatib-Əhməd 1:0

Nicat Abasov – Samir Loay 1:0

Rauf Məmmədov – Malik Saef 1:0

Şəhriyar Məmmədyarov – Anas Hvaira 0,5:0,5

Qeyd edək ki, qadınlardan ibarət komandamız Nikaraquanı məğlub edib - 4:0. Kapitanı Mixail Şereşevski olan qadınlardan ibarət kollektiv Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Ülviyyə Fətəliyeva və Gülnar Məmmədovan ibarətdir.

