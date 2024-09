Baydenə müraciət etdilər - "Kiyevə bu icazəni ver"

Bəzi Demokrat və Respublikaçı Konqres üzvləri prezident Co Baydeni Ukraynanın Rusiya ərazisinə uzaq mənzilli abş silahları ilə hücumuna mane olan məhdudiyyətləri ləğv etməyə çağırıblar.



Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, Demokrat senato Jeanne Shaheen Putinin mülki hədəflərə dəhşətli hücumlarını nəzərə alaraq, Rusiya hərbi hədəflərinə çatmaq üçün ABŞ-nin Ukraynaya verdiyi uzunmənzilli silahlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağın vaxtının çatdığını deyib.

Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Demokrat Ben Cardin verdiyi yazılı açıqlamada qeyd edib ki, Ukraynanın Rusiyadakı hərbi hədəfləri vurması Moskvanın Ukrayna xalqına zərər vurma qabiliyyətini azalda bilər.

