Kərimdən hadisədən sonra ilk paylaşım - VİDEO

Sentyabrın 10-da məclislərin birində çıxış edən müğənni Kərim Abasov döyülüb. İddiaya görə, buna səbəb sənətçinin fonoqram oxuması olub. Məclisdəki şəxslər tərəfindən Abasov fiziki şiddətə məruz qalıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkə vasitəsi ilə haqqında yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Abasov iştirak etdiyi toyların birində çəkilən videosunu paylaşıb.

Görüntülərdə Kərimin rus dilində “Leyla” mahnısını canlı ifa etməsi yer alıb.

Beləcə müğənni haqqında yayılan “Məclisdə fonoqram oxuduğu üçün döyülüb” iddialarına son qoyub.

Qeyd edək ki, K.Abasov baş verən hadisədən sonra yerli özəl klinikalarının birinə yerləşdirilib.

