Türkiyənin Ərzincan vilayətində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Haber Global” məlumat yayıb.

Məlumata görə, baş verən təkanla 4,1 bal gücündə qeydə alınıb.

Bildirilib ki, zəlzələ ocağı 9,48 km dərinlikdə yerləşib.

İtki və dağıntılar haqqında məlumat verilməyib.

