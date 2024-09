Amerikalı balerina Mikejla Mabinti Deprins həyatını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı məşhur balerinanın ölümü ilə bağlı onun prodüsseri məlumat yayıb, ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Mikejla Mabinti Deprins 1995-ci ildə anadan olub.

