“Ekologiya gənclərin gözündən” layihəsi çərçivəsində təlim keçirildi - 

12-13 sentyabr tarixlərində Lənkəranda Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “İdeyanı reallaşdır-2023” qrant müsabiqəsinin qalibi Gülzar Ağayeva Məzahir qızı tərəfindən icra olunan “Ekologiya Gənclərin Gözündən” adlı layihə çərçivəsində təlim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirin açılışını layihə rəhbəri Gülzar Ağayeva edib. Gənclər Fondu və gənclər üçün yaradılan imkanlar barədə gənclərə məlumat verib. O gənclərə ekoloji problemlərdən və həll yollarının önəmindən danışıb.

Layihə çərçivəsində həyata keçirilən təlim layihə təlimçisi Afiq Məlikov tərəfindən aparılıb. Təlimdə ekosistem, tullatılar və onların idarə olunması, COP29 və Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili mövzuları haqqında danışılıb. Daha sonra gənclərlə müzakirələr aparılıb.

Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi ekoloji mövzuda gənclərin maarifləndirilməsidir. Daha yaxşı ekoloji mühitin yaradılmasında gənclərin rolunun artırılması nəzərdə tutulur.

Əlavə edək ki, önümüzdəki həftədən layihənin Lənkəran şəhərindən əlavə Masallı rayonunda da keçirilməsi planlaşdırılıb.

