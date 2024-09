"Turan Tovuz" ilk məğlubiyyətini aldı

Bu gün Misli Premyer Liqasında bir oyun təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün qarşılaşması Tovuzda baş tutub.

"Qarabağ"ın turu qələbə ilə başa vurmasından sonra "Turan Tovuz" ikinci pilləyə enib. Kurban Berdıyevin komandası qələbə sayəsində yenidən liderliyi geri qaytara bilərdi. Amma Tovuz klubu mövsümdə ilk məğlubiyyətini alıb.

Son 4 oyunda uduzmayan "Araz-Naxçıvan" isə növbəti qələbəsini qazanaraq, 3-cü pilləyə yüksəlib.

Misli Premyer Liqası

VII tur

21 sentyabr

18:00. “Turan Tovuz” – “Araz-Naxçıvan” - 1:2

Qollar: Ayxan Quseynov, 48 - Ramon Maçado, 44. Felipe Santos, 55

