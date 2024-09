Bu gün İranın Şimali Xorasan əyalətindəki Bocnurd şəhərində növbəti dəfə Rixter cədvəli üzrə 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ 8 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Qeyd olunub ki, zəlzələ nəticəsində evlərin divarları çatlayıb, 8 nəfər xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.