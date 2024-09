8 ayda sahibkarlar istehlakçılara 285 min manat vəsait qaytarıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda lazımi keyfiyyətdə olan, lakin istehlakçıların tələblərini ödəməyən, həmçinin qüsurlu malların qaytarılması, bağlanılmış müqavilələrin ləğv edilməsi və digər hallarla bağlı təmin olunmuş 1 508 müraciət üzrə 284 575 manatadək vəsaiti sahibkarlar istehlakçılara qaytarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

“Sahibkarların müştəriyönümlü fəaliyyətinin təşkili, istehlakçı-lar və biznes subyektləri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində Dövlət Xidmətinin həyata keçirdiyi tənzimləyici tədbirlər istehlakçıların maraqlarının qorunmasına töhfə verir”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.