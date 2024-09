Bu ölkə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirdi

Yeni Zelandiya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib.

Xarici İşlər Nazirliyinin reyestrinə əsasən, altı şirkət və beş fiziki şəxs məhdudiyyətlərə məruz qalıb. Onların arasında Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələri Baş Qərargahının keçmiş rəisi Aleksandr Vitko və Ümumrusiya Tədqiqat Eksperimental Fizika İnstitutunun da adı var.

Sanksiya tədbirlərinin reyestri sentyabrın 20-də yenilənib. Bununla belə, Yeni Zelandiya hakimiyyəti bu gün, sentyabrın 24-də məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiq olunduğunu rəsmən elan edib.

