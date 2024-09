Rusiyanın neft-qaz gəlirləri azalacaq - "Bloomberg"

Rusiya hökuməti neft və qaz gəlirlərinin növbəti üç il ərzində azalacağını gözləyir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. Məlumata görə, Kreml üçün əsas maliyyə mənbəyi 2024-cü ildən 2027-ci ilə qədər 14% azalacaq ki, bu da Ukraynaya qarşı müharibəyə və Moskvanın hərbi xərclərinə təsir göstərəcək.

Qeyd olunur ki, gələn il Rusiya neft-qaz sənayesi dövlət xəzinəsinə 10,94 trilyon rubl və ya 118 milyard dollar vergi daxil etməlidir. Bu, 2024-cü il üçün proqnozdan 3,3% azdır. Növbəti iki ildə illik gəlirlərin azalacağı və 2027-ci ildə 9,77 trilyon rubl təşkil edəcəyi gözlənilir.

