Birbank taksit kartları ilə sərfəli alış-veriş imkanı davam edir

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank taksit kartı sahibi olan müştərilərinə özəl həyata keçirdiyi kampaniyanın vaxtını 1 okyabr 2024-cü il tarixinədək artırıb. Belə ki, “Trendyol” istifadəçiləri istədikləri məhsulu sifariş edərkən Birbank taksit kartları ilə 6 aylıq faizsiz taksit imkanından yararlana bilərlər.

Kampaniya çərçivəsində Birbank taksit kartı istifadəçiləri ödənişlərini 6 aylıq taksitə “Trendyol” mobil tətbiqindən çıxmadan bölə bilirlər. Bunun üçün “Trendyol” mobil tətbiqinin son versiyasından istifadə edilməlidir. Müştərilər Trendyol.az vebsaytında da bu funksiyadan yararlanmaq imkanına sahibdirlər. Kampaniya “Trendyol”da “Azərbaycandan birbaşa al” seçimi ilə edilən sifarişlər üçün keçərlidir.

Ətraflı məlumat üçün link: https://kbl.az/tkpr

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook və Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

