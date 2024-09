“Qızıl top” mükafatı ona verilməlidir - Braziliyalı ulduzdan dəstək

Braziliyalı ulduz Neymar “Qızıl top”la bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, 2024-cü ildə “Qızıl top” həmyerlisi Vinisiusa verilməlidir. “Band Sports”a danışan Neymar Vinisiusun mükafata layiq olduğunu bildirib. O "Təbii ki, bu il “Qızıl Top”u qazanmasına dəstək olacam. Fikrimcə, mükafata ondan daha yaxşı namizəd yoxdur” deyə bildirib.Qeyd edək ki, Vinicius 2023-2024 mövsümündə “Real Madrid”lə İspaniya La Liqası və Çempionlar Liqası titullarını qazanarkən, 39 matçda 24 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

Bəzi mənbələrə görə, “Qızıl top” mükafatını Vinisius qazanacaq və bu barədə futbolçuya məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.