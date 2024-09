Dördü bürc üçün həlledici qərar anı yetişdi

Astroloqlar deyirlər ki, bu, həyatlarını tamamilə yeni bir istiqamətə aparmağı vəd edən transformasiya dövrüdür. Bu, cəsarətli bir qərar, dərin və uzun müddət davam edən yaraların sağalması və ya maraqlı həyat səyahətinin başlanğıcı ola bilər. Bu bürclər onlara mane olan hər şeyi buraxmağa hazırdırlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən hansı əlamətlərin bu dərin dəyişikliklərdən keçdiyini və həyatlarının tamamilə yeni bir hissəsinə daxil olduqda onları nələrin gözlədiyini təqdim edir.

Əkizlər



Həyatınızın yeni mərhələsi özünü müdafiə etmə və dərin düşünmə dövründən sonra başqalarına inamı bərpa etməyə yönələcək. Keçmiş yaralarınızı sağaltmaq üçün vaxt ayırdıqdan sonra, lazım olan dərsləri öyrəndiniz və bir vaxtlar insanlara bəslədiyiniz məsumluğun və kor-koranə etibarınızın itirilməsinə göz yaşı axıtdınız.

Siz emosional yetkinlik və möhkəmlik ilə əlamətdar olan həyatın yeni mərhələsinə qədəm qoyursunuz. İnsanların nə qədər məyus ola biləcəyini təcrübənizdən bilirsiniz. Amma başqalarına sizi dəstəkləmək və qorumaq imkanı verməyi seçirsiniz.

Bu, zəifliyin zəiflik deyil, güc olduğunu başa düşməyə əsaslanan cəsarətli seçimdir. Artıq zədələnməkdən qorxmursunuz, çünki yıxılanda ayağa qalxmağı öyrənmisiniz. Nəhayət, keçmişinizlə barışaraq, indi diqqətinizi irəliləməyə yönəldə bilərsiniz. Bu yeni başlanğıc təkcə başqalarına inamı bərpa etmək deyil, həm də gələcəyi açıq ürək və daha müdrik dünyagörüşü ilə qəbul etməkdir.

Qoç

Siz səthi dəyişikliklərdən kənara çıxan, bütöv transformasiyaya dərindən dalan yeni həyata başlayırsınız. Bu, gündəlik həyatınızı, düşüncə tərzinizi və ümumi qavrayışınızı kökündən dəyişəcək. Siz sadəcə olaraq pəhriz və ya məşq rejiminiz kimi fərdi vərdişləri dəyişməyəcəksiniz. Fikirlərinizi və həm özünüzlə, həm də ətrafınızdakı dünya ilə münasibətinizi tamamilə yenidən nəzərdən keçirəcəksiniz.

Fiziki olaraq zehni, emosional və mənəvi uyğunlaşma olacaq. Siz yalnız gündəlik həyatınıza yaxşı vərdişlər əlavə etməyə deyil, həm də fəal şəkildə sevinc və məzmunla dolu bir həyat yaratmağa çalışırsınız. Bu transformasiyanın başlanğıc nöqtəsi bir sadə, lakin vacib sualdadır: məni həqiqətən xoşbəxt edən nədir? Gələcək səyahət bu suala bütün mümkün cavabları, hətta hələ diqqət mərkəzində olmayanları da axtarmaqdır.

Dolça

Siz orijinallığı qəbul etməyə və bəhanəsiz yaşamağa yönəlmiş güclü yeni bir fəslə daxil olursunuz. Bu, özünüzə sadiq qalmaqdan ibarətdir - artıq kiçilməyin, səsinizi susdurmayın və ya şəxsiyyətinizi başqalarının gözləntilərinə uyğun formalaşdırmayın.

Fikirlərinizi və inanclarınızı dürüst və cəsarətlə ifadə etməyin vaxtıdır. İstər sevgidə, istər həyat tərzində, istərsə də perspektivdə seçimləriniz üçün təsdiq istəməyə və ya izahat verməyə ehtiyac duymadan kim olduğunuzda möhkəm dayanmağı öyrənirsiniz.

Başqalarını incitməmək üçün ayaqlarının ucunda gəzdiyimiz günlər arxada qaldı. Sizin unikallığınız qeyd edilməli bir şeydir, gizli deyil. Parıldamaq, fərqlənmək və özünüzü olduğunuz və həmişə olmalı olduğunuz insan kimi qəbul etmək üçün bu anınızdır. Bəhanəsiz və qorxmadan gücünüzü qəbul edin.

Qız bürcü

Sizin üçün yeni bir başlanğıc, özünüzün yeni versiyasına bir addımdır. Siz həmişə olmaq arzusunda olduğunuz insan olmağa hazırsınız, lakin bəlkə də heç vaxt tam qucaqlamaq üçün cəsarət tapmadınız. Bu transformasiya çoxdan heyran olduğunuz keyfiyyətləri və istəkləri təcəssüm etdirmək və özünüzə yeni inam qazanmaqdır. Hətta tərəddüd və qeyri-müəyyənliyi geridə qoyaraq, bilinməyənə qərq olmağa hazırsınız.

Bu yenidən ixtira yolu görünüşdən kənara çıxır. Daha çox kitab, o cümlədən xarici dillərdə olan kitabları oxumaqla dünyagörüşünüzü genişləndirməyə hazırsınız. Özünüzü xüsusi bir hadisə üçün deyil, sadəcə həyatı qeyd etmək üçün ekstravaqant şam yeməyi ilə sevindirin. Hər günü yeni bir fürsət kimi qəbul edin, sizi maraqlı bir şeyin gözlədiyi fikri ilə yaşayın - istər xarici bir hadisə, istərsə də sadəcə özünüz olmaq sevinci.

