MOİK klubunun məşqçisi Musa Rəhimovu 5 oyunluq cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, İntizam Komitəsinin növbəti iclasında bu barədə qərar qəbul olunub.

Futbolçu I Liqanın III turunda keçirilən MOİK - “Difai” matçının (2:2) 72-ci dəqiqəsində hakimləri təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün cəzalandırılıb.

MOİK komandası isə buna görə 400 manat cərimələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.