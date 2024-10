Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi, Audit şöbəsinin müdiri İlham Aslan vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AHİK sədri Sahib Məmmədov əmr imzalayıb.

Hələlik İlham Aslanın yerinə təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, İ.Aslan Azərbaycan müdafiə nazirinin sabiq müavini - Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun sabiq komandanı general-polkovnik Kərəm Mustafayevin bacısı oğludur.

