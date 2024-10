Pensiyalar sürətlə arta bilər - Yeni layihə hazırlanır

Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov, Azərbaycanda qeyri-dövlət (özəl) pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlandığını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, deputat bildirib ki, bu proses çərçivəsində 20-dən çox normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanır. Bayramov özəl pensiya fondlarının vətəndaşlara verəcəyi faydalardan danışaraq bu təşəbbüsün vətəndaşların pensiya məbləğinin artırılmasına böyük töhfə verəcəyini vurğulayıb.

Özəl pensiya fondlarının faydaları



Bayramovun sözlərinə görə, inkişaf etmiş ölkələrdə özəl pensiya fondları geniş şəkildə istifadə olunur və bu fondlar vətəndaşlara dövlət tərəfindən ödənilən pensiyaya əlavə olaraq özəl sektordan da pensiya almaq imkanı verir. Bu isə vətəndaşın pensiya yaşına çatdıqda aldığı ümumi məbləğin artırılmasına səbəb olur.

Məsələn, dövlət pensiyasının məbləği 500 manat olduğu halda, vətəndaş özəl pensiya fonduna etdiyi yığımlar nəticəsində əlavə olaraq 300 manat daha alma imkanı əldə edə bilər. Bu da yığımlar nə qədər çox olarsa, alınan pensiyanın da bir o qədər çox olacağını göstərir.

Fondların etibarlılığı

Vüqar Bayramovun fikrincə, özəl pensiya fondlarının etibarlılığı çox önəmlidir. Bu fondlar yaradılarsa, yığımlar milli valyuta - manatla aparılacaq və idarə olunacaq. Belə fondların fəaliyyət göstərməsi üçün ilkin kapitalın formalaşdırılması, yığımların indeksləşdirilməsi və valyuta risklərinin sığortalanması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəlxalq təcrübə

Qeyd edək ki, özəl pensiya fondları bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə artıq mövcuddur və geniş istifadə olunur. Almaniya, Böyük Britaniya, İrlandiya və Türkiyə kimi ölkələrdə belə fondlar vətəndaşlara həm dövlət, həm də özəl sektordan pensiya alma imkanı yaradır. Bu təcrübə Azərbaycanda da tətbiq olunsa, pensiya təminatının gücləndirilməsinə və vətəndaşların gələcək sosial rifahına müsbət təsir göstərə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.