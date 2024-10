Kim Çen In nüvə silahı barədə xəbərdarlıq etdi

Cənubi Koreya Şimali Koreyanın suverenliyini pozmaq üçün silahlı qüvvələrdən istifadə etməyə cəhd edərsə, onlara nüvə silahı da daxil olmaqla, bütün hücum qüvvələrindən çəkinmədən istifadə edəcəyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen In belə açıqlama verib. Məlumata görə, Kim Çen In xüsusi əməliyyat qüvvələrinin bölməsinə baş çəkib. O bildirib ki, ölkəsinə qarşı silahlı qüvvələrdən istifadə edilsə, Cənubi Koreya məhv ediləcək. Qeyd edək ki, Cənubi Koreya lideri Yoon Suk Yeol Şimali Koreyanın nüvə silahından istifadə etmək cəhdinin Kim hökumətinin sonu olacağını bildirmişdi.

