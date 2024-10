Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası Estoniyaya yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fernandu Santuşun komandası oktyabrın 10-da Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da matçın baş tutacağı “Lilleküla” stadionunda son məşqinə çıxacaq.

Qeyd edək ki, oktyabrın 11-də keçiriləcək Estoniya-Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

