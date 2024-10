İspaniya Futbol Federasiyası ölkə Superkuboku formatında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarə əsasən final oyununda əlavə vaxt ləğv edib. Bildirilir ki, əsas vaxt heç-heçə yekunlaşarsa, əlavə vaxt oynanılmayacaq. Əsas vaxtdan sonra birbaşa penalti zərbələri vurulacaq.

Qeyd edək ki, 2019-2020 mövsümündən bəri İspaniya Superkuboku yeni formatda keçirilir. Belə ki, İspaniya Superkubokunda 4 komanda yarışır. Oyunlar xarici ölkələrdə təşkil edilir.

