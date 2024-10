Android 15 ilk bu cihazlara gələcək - SİYAHI

"Google" şirkəti Android 15 yenilənməsini ilk alacaq telefonları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu həftə seçilmiş modellərə gələcək yenilənmə ilə bir çox təkmilləşdirmə və yeni funksiyalar təqdim ediləcək.

Belə ki, "Google" bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalaraq Android 15 əməliyyat sistemi yenilənməsini ilk olaraq uyğun "Pixel" smartfonlarında istifadəçilərə təqdim edəcək. "Pixel 6" seriyasından "Pixel 9" ailəsinə qədər bütün modellər bu yenilənməni alacaq.

Android 15 yenilənməsini ilk alacaq modelləri təqdim edirik:



Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro Fold



