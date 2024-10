Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 7-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kriştiano Ronaldonun formasını geydiyi “Əl-Nəsr” səfərdə “Əl-Şabab”ın qonağı olub. Matç “Əl-Nəsr”in 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Komandaya 3 xal qazandıran qolu 90+7-ci dəqiqədə Ronaldo vurub.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 17-ə çatdıran “Əl-Nəsr” turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib. Ronaldonun komandası lider “Əl-Hilal”dan 4 xal geri qalır.

